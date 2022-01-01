Джонсон пообещал британцам избавляться от действующих нормативов Евросоюза

Лондон, 1 января. Британский премьер Борис Джонсон пообещал гражданам королевства «максимально использовать преимущества Brexit» в 2022 году.

В заявлении политика говорится, что в наступившем году власти страны начнут избавляться от действующих в королевстве нормативов Евросоюза. В частности, Британия избавится от бюрократии и бумажной волокиты, а также вернет в свои правила «здравый смысл», сказал он.

«В новом году мое правительство будет действовать быстрее и решительнее, чтобы выполнить все то, чего ждали от Brexit, и воспользоваться огромным потенциалом, который принесла нам обретенная свобода», — говорится в заявлении Джонсона.

Сейчас на территории Великобритании по-прежнему действуют нормативы ЕС, хотя страна покинула Евросоюз в феврале 2020 года.

Ранее глава МВД Великобритании Дэмиан Хайндс причислил Россию к «враждебным государствам». Также к таким странам он отнес Китай, Северную Корею и Индию.