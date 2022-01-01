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Илон Маск рассказал об уникальной личности роботов Tesla Bot

Технологии
Илон Маск рассказал об уникальной личности роботов Tesla Bot
Prt Scr youtube.com  /  Илон Маск

Вашингтон, 1 января. Человекоподобные роботы под названием Tesla Bot смогут обладать уникальной личностью и стать другом для человека. Об этом рассказал миллиардер и глава SpaceX Илон Маск.

Робот сможет развиваться и соответствовать тому, кто его приобрел, заявил Маск. По его словам, неправильно говорить, что люди будут «владеть» роботами, так как они могут стать их друзьями, информирует издание The Mirror.

Tesla Bot обучают выполнять рутинную работу вместо человека, рассказал основатель компании. Он отметил, что эти машины смогут собирать овощи или фрукты на фермах.

Ранее журнал Time назвал основателя компании SpaceX «Человеком года». По словам главного редактора издания Эдварда Фельзенталя, Маск оказывает своей деятельностью влияние на жизнь на Земле и в перспективе, возможно, за ее пределами.

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Илон Маск tesla роботы
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