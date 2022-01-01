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Правила получения субсидий на оплату услуг ЖКХ изменились с 1 января

  /   Обновлено: 01 января 2022 09:55
Экономика
Правила получения субсидий на оплату услуг ЖКХ изменились с 1 января
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 1 января. Субсидии на оплату услуг ЖКХ являются одной из самых распространенных мер социальной поддержки населения. Ею пользуются порядка 4 млн россиян, пишет ТАСС.

С 1 января вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, которые касаются правил получения данной льготы. Нововведение прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

«Мера носит заявительный характер и предполагает выполнение ряда условий. С 2022 года при обращении в органы соцзащиты гражданам не придется самим предоставлять справку об отсутствии задолженности за ЖКХ. Раньше ее приходилось запрашивать в управляющих организациях, что могло приводить к возникновению споров и конфликтов. Теперь информация о наличии или отсутствии долгов будет передаваться напрямую через службу судебных приставов. Это еще одно новшество — задолженность по ЖКХ будет подтверждаться решением суда», — отметил специалист.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева подчеркнула, что с 2022 года задолженностью в сфере жилищно-коммунальных услуг будет признаваться только подтвержденный судом долг. По ее словам, это очень важный нюанс, так как до последнего момента случалось, что гражданам предъявляли необоснованные долговые претензии.

Тем временем правительство разрабатывает новые подходы к развитию сферы ЖКХ в условиях сдерживания тарифов.

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жкх задолженность коммунальные услуги субсидия соцзащита
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