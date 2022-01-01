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Специалисты NASA предупредили о двух потенциально опасных астероидах для Земли

Общество
Специалисты NASA предупредили о двух потенциально опасных астероидах для Земли
pixabay.com

Вашингтон, 1 января. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о двух потенциально опасных астероидах, которые приближаются к Земле.

Один из них имеет ширину около 104 метров, что немногим меньше высоты пирамиды Хеопса или чуть больше высоты Биг-Бена. Он пройдет мимо планеты на расстоянии 5,6 млн километров 11 января 2022года. Ученые назвали его 2013 YD48.

Второй имеет название 7482 YD48 и он вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Эксперты отмечают, что этот астероид пройдет от Земли на расстоянии 0,013 астрономической единицы 18 января. В NASA подчеркивают, что это считается довольно близким подходом по космическим меркам, сообщает The Sun.

Опасный астероид Апофис приблизится к Земле в 2029 году. Он пройдет на расстоянии 40 тыс. километров.

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земля астероид nasa
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