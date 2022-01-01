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Минобороны РФ: новогоднюю ночь на боевых постах встретили более 500 расчетов РВСН

Армия
Минобороны РФ: новогоднюю ночь на боевых постах встретили более 500 расчетов РВСН
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 1 января. Более 500 расчетов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) встретили Новый год на боевом дежурстве. Об этом в субботу, 1 января, сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении ведомства указано, что ежесуточно в составе дежурных сил находятся порядка шести тысяч военнослужащих. Они провели новогоднюю ночь на боевых постах в составе более 500 расчетов.

«В таком составе дежурные силы способны самостоятельно, без привлечения основного состава войск, непрерывно контролировать состояние ракетно-ядерного оружия, поддерживать его в готовности к применению с гарантированным обеспечением ядерной безопасности», — сообщило Минобороны.

Отмечается, что основу группировки РВСН составляют современные комплексы «Ярс», представленные как в шахтном, так и мобильном вариантах. Эти системы могут поражать цели на дальности до 11 000 км, они оснащены разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России может запустить с космодрома Плесецк три ракеты «Ангара» в 2022 году. Планируется, что они выведут на орбиту спутники различного назначения.

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Все новости / Армия / Минобороны РФ: новогоднюю ночь на боевых постах встретили более 500 расчетов РВСН
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