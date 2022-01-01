Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 10:05
10:05
Происшествия
Фейерверки стали главной причиной вызова врачей в новогоднюю ночь в Москве
10:01
Политика
Джонсон пообещал британцам избавляться от действующих нормативов Евросоюза
10:01
Технологии
Илон Маск рассказал об уникальной личности роботов Tesla Bot
09:59
Общество
Ученые Токийского университета испытают пожизненную вакцину от COVID-19 в 2023 году
09:55
Общество
Политолог Нарочницкая предсказала окончание пандемии коронавируса к концу 2022 года
09:55
Экономика
Правила получения субсидий на оплату услуг ЖКХ изменились с 1 января
09:55
Происшествия
Потасовка у букмекерской конторы в Москве закончилась поножовщиной
09:49
Общество
Специалисты NASA предупредили о двух потенциально опасных астероидах для Земли
09:42
Происшествия
Петарды и бенгальские огни травмировали пятерых нижегородцев в новогоднюю ночь
09:41
Происшествия
Отделение психоневрологического диспансера подожгли в Иркутской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новый мэр Нью-Йорка Адамс принес присягу на Таймс-сквер

Политика
Новый мэр Нью-Йорка Адамс принес присягу на Таймс-сквер
Prt Scr twitter.com  /  @ericadamsfornyc

Нью-Йорк, 1 января. Эрик Адамс принес присягу и официально стал новым мэром Нью-Йорка, сообщает телеканал NY1.

Изначально инаугурацию планировали провести в помещении, но из-за ситуации с коронавирусом в городе ее решили перенести на Таймс-сквер. В ходе церемонии Адамс произнес торжественную речь.

«Я, Эрик Адамс торжественно клянусь, что я буду соблюдать Конституцию США, конституцию штата Нью-Йорк и устав города Нью-Йорк, и я буду ответственно исполнять обязанности мэра города Нью-Йорк, да поможет мне господь», — сказал новый глава города.

Фактически он стал 110-м мэром Нью-Йорка и вторым темнокожим градоначальником в истории мегаполиса.

Эрик Адамс, 20 лет отслуживший в полиции, победил на выборах мэра Нью-Йорка в ноябре 2021 года. Он обещал очистить городские улицы от оружия и наркотиков.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Новый мэр Нью-Йорка Адамс принес присягу на Таймс-сквер
сша нью-йорк Эрик Адамс
Комментировать