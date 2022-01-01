Новый мэр Нью-Йорка Адамс принес присягу на Таймс-сквер

Нью-Йорк, 1 января. Эрик Адамс принес присягу и официально стал новым мэром Нью-Йорка, сообщает телеканал NY1.

Изначально инаугурацию планировали провести в помещении, но из-за ситуации с коронавирусом в городе ее решили перенести на Таймс-сквер. В ходе церемонии Адамс произнес торжественную речь.

«Я, Эрик Адамс торжественно клянусь, что я буду соблюдать Конституцию США, конституцию штата Нью-Йорк и устав города Нью-Йорк, и я буду ответственно исполнять обязанности мэра города Нью-Йорк, да поможет мне господь», — сказал новый глава города.

Фактически он стал 110-м мэром Нью-Йорка и вторым темнокожим градоначальником в истории мегаполиса.

Эрик Адамс, 20 лет отслуживший в полиции, победил на выборах мэра Нью-Йорка в ноябре 2021 года. Он обещал очистить городские улицы от оружия и наркотиков.