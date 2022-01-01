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Певица Zivert оскорбила Павла Волю в шоу «Все против Comedy»

Шоу-бизнес
Певица Zivert оскорбила Павла Волю в шоу «Все против Comedy»
instagram.com  /  @_zivert

Москва, 1 января. Певица Zivert стала одной из ведущих новогоднего выпуска шоу «Все против Comedy» на канале ТНТ. Вместе с ней на сцену вышел резидент программы, юморист Павел Воля.

Исполнительница заявила, что очень рада быть ведущей этого шоу, и вспомнила, кто вел прошлогодний новогодний выпуск программы. Она отметила некую закономерность, по которой выбирают проводящих этого шоу.

«Я дико рада находиться на сцене. Особенно в такой роли. Я смотрела прошлогодний Comedy Club, который вели замечательные Тимур Родригез и Полина Гагарина. Я так понимаю, что есть некое негласное правило, по которому новогодний выпуск ведут популярная певица и кто-то из Пензы весом до 50 килограммов», — заявила певица.

Zivert первый раз в такой роли на этом шоу и сразу начала с оскорблений, заявил Воля, спросив, из какого города сама исполнительница. Артистка заявила, что она из Москвы.

Ранее сын и внук знаменитого артиста Юрия Никулина раскритиковали современных российских комиков и назвали шутки юмористов Гарика Харламова и Павла Воли «плоскими».

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comedy club Zivert павел поля
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