Новый канцлер ФРГ Шольц упомянул Украину в ходе новогоднего обращения

Берлин, 1 января. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил перед немцами с новогодним обращением, которое стало для него первым в этой должности.

В ходе своего выступления Шольц напомнил, что в 2022 году Германия станет председателем в G7. По словам политика, для ФРГ важно выступать на мировой арене совместно с другими странами, в том числе делать Евросоюз более суверенным. Также немецкий канцлер затронул ситуацию вокруг Украины, заявив о нерушимости границ, завершив свою речь темой внешней политики.

«Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров», — высказался немецкий политик.

В целом Шольц говорил о ситуации в Германии, затронув тему коронавируса и других вызовов.

Ранее агентство DPA сообщило, что экс-канцлер Ангела Меркель подставила нового канцлера ФРГ Шольца. Дело в том, что ее правительство в 2021 году одобрило контракты оборонного экспорта на сумму в 9 млрд евро.