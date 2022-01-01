Американские дипломаты попросили Байдена огласить возможные санкции против России

Вашингтон, 1 января. Американские дипломаты и сотрудники в сфере нацбезопасности обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России.

В числе тех, кто подписал соответствующее заявление, оказались экс-послы Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также бывший представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.

По мнению авторов обращения, такой шаг может повлиять на действия Москвы. В случае эскалации ситуации на Украине ответ должен включать самые болезненные антироссийские санкции, считают дипломаты.

Как стало известно ранее, президент России Владимир Путин провел с Байденом телефонный разговор, который продолжался 50 минут. Российский лидер предостерег главу Белого дома от введения ограничительных мер против Москвы.