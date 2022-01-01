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Юрист Мырсина объяснила права россиян при лечении в частных клиниках по полису ОМС

Общество
Юрист Мырсина объяснила права россиян при лечении в частных клиниках по полису ОМС
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 января. Юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина рассказала, что россияне имеют возможность проходить лечение в частных клиниках в рамках полиса ОМС.

Организация отправляет соответствующее уведомление в территориальный фонд ОМС. Отмечается, что там не вправе отказать о включении ее в список клиник, которые участвуют в программе государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания.

Кроме того, организации должны сообщать гражданам, что они имеют возможность предоставлять услуги в рамках полиса ОМС. Также пациентам должны предоставить информацию о порядке, объеме и условиях оказания такой помощи.

«Таким образом, при обращении в частную клинику вас обязаны проинформировать о возможности получения медицинских услуг в рамках ОМС», — сказала юрист в беседе агентством «Прайм».

Бумажные и пластиковые полисы ОМС в России заменят на штрихкоды с 2022 года. Он будет присваиваться в Едином государственном регистре о застрахованных лицах.

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