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Минобороны: более 70 боевых кораблей ВМФ РФ выполняют задачи в море

  /   Обновлено: 01 января 2022 09:29
Армия
Минобороны: более 70 боевых кораблей ВМФ РФ выполняют задачи в море
http://function.mil.ru/  /  Минобороны РФ

Москва, 1 января. Более 70 боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России выполняют задачи в различных районах Мирового океана. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сообщении ведомства сказано, что главнокомандующий российским флотом адмирал Николай Евменов направил поздравительную телеграмму в адрес командиров и экипажей кораблей и судов. Он пожелал подчиненным успехов в выполнении поставленных задач, а также мастерства, профессионализма, счастья и крепкого здоровья близким военных моряков.

«2021 год для флота стал этапом стабильного развития по всем составляющим. ВМФ России изо дня в день демонстрировал, что обладает океанским статусом и способен эффективно действовать во всех широтах», — отметил главком.

Ранее сообщалось, что Северный флот и Русское географическое общество готовят новые экспедиции в Арктику в 2022 году. В Минобороны отметили, что тесное сотрудничество ВМФ РФ и научного сообщества способствует расширению возможностей России по исследованию и сохранению уникальной арктической природы.

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