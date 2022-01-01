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Овечкин вошел в топ-25 самых результативных игроков в истории НХЛ

  /   Обновлено: 01 января 2022 09:29
Спорт
Овечкин вошел в топ-25 самых результативных игроков в истории НХЛ
ИА «Народные новости».  /  Александра Шарова

Детройт, 1 января. Александр Овечкин, выступающий за клуб «Вашингтон», поднялся на 25-е место по количеству очков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин забросил две шайбы во время игры с «Детройтом». Его команда победила со счетом 3:1. Еще один гол на свой счет записал другой россиянин из «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Таким образом Овечкин набрал 1370 очков в 1230 играх в лиге, обогнав канадца Джонни Буцика, и занял 25-е место по результативности в НХЛ за всю историю.

Ранее известный канадский журналист Sportsnet и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман назвал Овечкина кандидатом на звание лучшего игрока НХЛ в этом сезоне, отметив, что еще не прошло даже половины всех игр турнира.

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хоккей нхл овечкин
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