Ким Чен Ын призвал КНДР выиграть «великую смертельную схватку» в 2022 году

Пхеньян, 1 января. Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на итоговом пленуме центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК).

В ходе своей речи политик не коснулся темы США и Южной Кореи, но затронул внутренние проблемы, а также заявил о необходимости выиграть «великую смертельную схватку», предстоящую в 2022 году. Также глава КНДР назвал ушедший год годом «великой победы».

«Борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков», — заявил лидер КНДР.

Также Ким Чен Ын также выразил уверенность, что партия и народ КНДР снова «достигнут победы» в 2022 году.

Ранее издание Daily Mail показало фотографию похудевшего Ким Чен Ына. Журналисты сравнили внешний вид политика в 2019 и 2020 годах с тем, как он выглядит сейчас. Авторы статьи утверждают, что северокорейский лидер потерял не менее десяти килограммов.