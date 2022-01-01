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Оксид графена станет основой технологии для создания пресной воды

Наука
Оксид графена станет основой технологии для создания пресной воды
pixabay.com  /  com77380

Москва, 1 января. Уникальную технологию для очистки воды и воздуха от органических загрязнений разработали специалисты Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества».

Предполагается, что данная разработка, в том числе, поможет восполнить возрастающий недостаток пресной воды. В качестве основы технологии по очистке ученые используют оксид графена.

«В Центре компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ имени Баумана разработали технологию получения композитных сорбентов на основе оксида графена — супергидрофобных аэрогелей, которые будут применяться для очистки воды и воздуха от органических загрязнений», — рассказали в пресс-службе «Платформы НТИ» в беседе с РИА Новости.

К таким загрязнениям относятся различные красители, растворители и другие химические отходы. По словам исследователей, для бактерицидного действия они также добавят наночастицы серебра.

Израильские ученые Моран Берковичи и Валерий Фрумкин ранее разработали принципиально новую методику производства оптических линз. Она основывается на физических свойствах жидкостей.

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