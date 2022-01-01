Яна Рудковская определила самые морально тяжелые испытания 2021 года

Москва, 1 января. Ушедший 2021 год был для продюсера Яны Рудковской сложным и интересным. За последние 12 месяцев ее семья смогла построить Академию «Ангелы Плющенко».

Она пояснила, что возвести ледовую арену такого уровня всего за год было довольно трудно. Этот успех жена фигуриста Евгения Плющенко назвала «выдающимся достижением», передает «ОК!».

«Потрясающе красивая арена, пожалуй, самая красивая в мире, сделанная в стиле шале. Построить такую арену за такой короткий срок — я считаю, выдающееся достижение. Плюс построить парк, построить коттеджи, где живут спортсмены, и все это всего лишь за один год — программа-максимум была выполнена», — заявила продюсер.

Однако 2021 год принес Яне Рудковской и большие трудности. Ее семья столкнулась с проблемами со здоровьем. Старший сын Александр сломал руку, а его бабушка — ногу. Кроме того близкие звездных супругов переболели COVID-19.

«Когда болеют дети и родители, это очень тяжело морально», — отметила Рудковская.

Продюсер ранее поделилась самым теплым воспоминанием из семейной жизни с Евгением Плющенко. Им стала первая встреча супругов.