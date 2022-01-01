Гинцбург посоветовал привившимся накануне Нового года сесть на белковую диету

Москва, 1 января. Люди, которые сделали прививку от COVID-19 незадолго до новогодних праздников, должны внимательно следить за своим питанием. Об этом ТАСС рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Во время застолья лучше всего отдать предпочтение качественной белковой пище. Такая диета поспособствует лучшей выработке антител.

«Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, и их надо очень много, поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков — хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — объяснил эксперт.

Кроме того, продолжил Гинцбург, белковая диета имеет и другие преимущества. Например, способствует улучшению настроения и тонуса.

Ранее Гинцбург сообщил, что недавно привившиеся люди могут позволить себе встретить праздники с шампанским. Однако стоит ограничиться одним-двумя бокалами игристого, чтобы не нанести урон иммунной системе.