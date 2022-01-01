Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 10:04
10:01
Политика
Джонсон пообещал британцам избавляться от действующих нормативов Евросоюза
10:01
Технологии
Илон Маск рассказал об уникальной личности роботов Tesla Bot
09:59
Общество
Ученые Токийского университета испытают пожизненную вакцину от COVID-19 в 2023 году
09:55
Общество
Политолог Нарочницкая предсказала окончание пандемии коронавируса к концу 2022 года
09:55
Экономика
Правила получения субсидий на оплату услуг ЖКХ изменились с 1 января
09:55
Происшествия
Потасовка у букмекерской конторы в Москве закончилась поножовщиной
09:49
Общество
Специалисты NASA предупредили о двух потенциально опасных астероидах для Земли
09:42
Происшествия
Петарды и бенгальские огни травмировали пятерых нижегородцев в новогоднюю ночь
09:41
Происшествия
Отделение психоневрологического диспансера подожгли в Иркутской области
09:41
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал выходящую из лифта возлюбленную
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гинцбург посоветовал привившимся накануне Нового года сесть на белковую диету

  /   Обновлено: 01 января 2022 09:00
Общество
Гинцбург посоветовал привившимся накануне Нового года сесть на белковую диету
pixabay.com

Москва, 1 января. Люди, которые сделали прививку от COVID-19 незадолго до новогодних праздников, должны внимательно следить за своим питанием. Об этом ТАСС рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Во время застолья лучше всего отдать предпочтение качественной белковой пище. Такая диета поспособствует лучшей выработке антител.

«Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, и их надо очень много, поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков — хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — объяснил эксперт.

Кроме того, продолжил Гинцбург, белковая диета имеет и другие преимущества. Например, способствует улучшению настроения и тонуса.

Ранее Гинцбург сообщил, что недавно привившиеся люди могут позволить себе встретить праздники с шампанским. Однако стоит ограничиться одним-двумя бокалами игристого, чтобы не нанести урон иммунной системе.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гинцбург посоветовал привившимся накануне Нового года сесть на белковую диету
прививка гинцбург белковая диета
Комментировать