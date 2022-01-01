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Роскосмос стал предметом гордости в Европе

  /   Обновлено: 01 января 2022 08:18
Общество
Роскосмос стал предметом гордости в Европе
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Париж, 1 января. Европейское космическое агентство (ЕКА) гордится тем, что сотрудничает с Роскосмосом. Об этом заявил глава европейской организации Йозеф Ашбахер.

Исследователь сделал заявление на фоне сообщений о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Ашбахер в своем Twitter написал положительные слова в адрес партнеров ЕКА.

«ЕКА гордится тем, что является партнером NASA, «Роскосмоса» и космических агентств Японии и Канады на борту МКС. Большие проекты требуют общих целей и общего мастерства», — высказал мнение исследователь.

Мастерство и достижения отечественной космонавтики простираются гораздо шире профессиональной сферы. Например, в канун Нового года космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Павел Дубров, находясь на МКС, продемонстрировали кулинарные таланты. Мужчины в невесомости решили приготовить для праздничного стола селедку под шубой.

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