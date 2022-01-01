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Мария Захарова решила новогодним нарядом поддержать отечественного производителя

Общество
Мария Захарова решила новогодним нарядом поддержать отечественного производителя
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 1 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась подробностями образа, который она подобрала для встречи Нового года. Как истинный дипломат Захарова отдала предпочтение лаконичному, но праздничному луку.

В комментарии для РИА Новости представитель МИД РФ напомнила о любви западных партнеров к российскому импортозамещению. Поэтому Захарова решила поддержать отечественного производителя и выбрала наряд, который сделали вологодские мастерицы.

Позднее дипломат опубликовала фотографию своего новогоднего образа в Instagram. На снимке Захарова предстала в платье мелкой вязки насыщенно голубого цвета. В качестве украшения — ажурный белый воротничок и минималистичные серьги.

«Мира и всех благ! Люблю», — пожелала подписчикам дипломат.

Мария Захарова решила новогодним нарядом поддержать отечественного производителя
Pr Scr instagram.com / @mzakharovamid

В ответ подписчики также написали много положительных комментариев и пожеланий Марии. Многие отметили, что представитель МИД РФ настоящая красавица.

На Новый год все стремятся принарядиться и встретить грядущее в торжественном виде. Российские селебрити — не исключение. Однако не всем удается достичь элегантности, как у Марии Захаровой. Например, телеведущая Ольга Бузова в канун Нового года оказалась под очередной волной хейта за выбранный для праздника наряд. Девушка решила «уверенной походкой» ворваться в 2022 год в красном платье без переда.

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Мария Захарова мид рф новый год
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