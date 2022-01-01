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Роскосмос сообщил об обнаружении возможного последнего места утечки воздуха на МКС

Наука
Роскосмос сообщил об обнаружении возможного последнего места утечки воздуха на МКС
vk.com  /  Космонавт Иван Вагнер

Москва, 1 января. Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров обнаружили в модуле «Звезда» на Международной космической станции, предположительно, последнее место утечки воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Первую небольшую утечку обнаружили на МКС еще в 2019 году, с того времени космонавты контролируют ситуацию и устраняют трещины в корпусе. Специалисты знают, как вернуть модулю герметичность. Это будет сделано, как только «Прогресс» доставит на орбиту необходимое оборудование.

«Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее допустил возможность продолжения эксплуатации МКС после 2024 года. Это необходимо для сохранения высокой активности пусков.

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