Минимальная стоимость табачной продукции в 2022 году в России вырастет до 112 рублей

Москва, 1 января. Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января 2022 года выросла до 112 рублей. Изменения приняты в соответствии с законом об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.

В апреле 2021 года в России вступили в силу изменения в «антитабачный закон». Согласно новым правилам, табачная продукция получила единую минимальную цену, которая рассчитывалась на основе минимального значения акциза за пачку сигарет, налога на добавочную стоимость (НДС) и повышающего коэффициента.

Распространение табачной продукции должно осуществляться по максимальным розничным ценам. Если же их значение меньше минимальной цены, то за исключением отдельных случаев, реализации продукции запрещается.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что объем продаж электронных сигарет через интернет в России за 2021 год вырос в два раза. Оборот черного онлайн-рынка за этот период составил 23 млрд рублей.