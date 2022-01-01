Зеленский поставил перед собой цель установить мир на Украине

Киев, 1 января. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его главной целью в высшей государственной должности является завершение военных действий на юго-востоке страны. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении.

Во ходе трансляции глава украинского государства отметил, что не все граждане страны готовы вакцинироваться от коронавируса. Помимо поздравлений, президент также напомнил о ситуации в Донбассе и пообещал приложить максимум усилий для завершения войны.

«К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!» — заявил Зеленский в своем новогоднем поздравлении, опубликованном в его Telegram-аккаунте.

Тем временем становится очевидно каким именно образом президент Украины намерен завершить войну в Донбассе. Вместо соблюдения Минских соглашений и проведения переговоров с ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно наносят удары по пригородам Донецка и Луганска. Недавно ВСУ обстреляли территорию Горловки из гранатометов.