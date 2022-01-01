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Граждане России смогут получать вычеты по НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы

Экономика
Граждане России смогут получать вычеты по НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 1 января. Российские граждане теперь смогут получать инвестиционный и имущественный вычеты по налогу на доходы физических лиц на сайте Федеральной налоговой службы. Данные изменения закрепил законопроект, вступивший в силу 1 января 2022 года.

Граждане России смогут получить вычеты по НДФЛ без заполнения налоговых деклараций и сбора документов для подтверждения. Помимо этого, законопроект также уточняет момент, при котором у налогоплательщика возникает право на получение имущественного налогового вычета, передает ТАСС.

Согласно действующему в настоящий момент порядку получения налоговых вычетов, подача декларации по НДФЛ осуществляется с подтверждающими право на вычеты документами. Новый законопроект значительно упрощает порядок их получения. Речь идет об имущественных и инвестиционных вычетах.

Также ранее стало известно, что с 1 января 2022 года россияне смогут вернуть часть денежных средств, затраченных на занятие спортом. Граждане получат право получить вычет как за себя, так и за детей, не достигших возраста 18 лет.

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