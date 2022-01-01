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Лукашенко: Белоруссия за годы независимости стала сильной и современной страной

Политика
Лукашенко: Белоруссия за годы независимости стала сильной и современной страной
Федеральное агентство новостей

Минск, 1 января. Белоруссия за 30 лет независимости превратилась в сильную и современную державу. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Такое мнение он выразил в ходе своего новогоднего поздравления, которое транслировали все государственные телеканалы. Глава державы считает, что белорусы смогли построить сильное, современное, стабильное и успешное государства.

«Вопреки вызовам времени уверенно ставим новые цели и идем вперед», — заявил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил проведение в стране Года культурного наследия народов России в 2022 году. Распоряжение было опубликовано на официальном сайте правовой информации. Такое решение было принято для популяризации народного искусства.

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белоруссия лукашенко новый год
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