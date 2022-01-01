Власти увеличили уровень прожиточного минимума в Москве

, 1 января. Уровень прожиточного минимума в Москве на 2022 год увеличился и составил 18 714 рублей. Постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Помимо этого, с 1 января 2022 года возрастают минимальные выплаты для неработающих пенсионеров. С учетом городской доплаты сумма выросла с 20 222 рублей до 21 193 рублей в месяц. Вместе с тем с наступлением нового года на 4,8% проиндексированы социальные пособия.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения — 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля», — отмечается в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

С 1 января также вырастут страховые пенсии. Они будут проиндексированы на 5,9% и составят 6 401 рубль. В апреле власти пообещали увеличить социальные пенсии на 7,7%.