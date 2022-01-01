Медведчук спрогнозировал дальнейшее падение экономики на Украине в 2022 году

Киев, 1 января. Украина в 2022 году столкнется с дальнейшим падением экономики. Соответствующий прогноз сделал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что в новом году Украина столкнется с рядом серьезных вызовов и рисков. По словам Медведчука, спад экономики государства произойдет на фоне непрофессиональной, преступной политики, а также расширения регуляторных мер. Об этом украинский депутат рассказал в интервью, опубликованном на сайте 112.ua.

«Первый (риск — Прим. ред.) — дальнейшее падение экономики за счет непрофессиональной, преступной политики и расширения регуляторных мер, которые уничтожают малый и средний бизнес», — заявил Медведчук.

Вторым риском, отметил депутат, является энергетический кризис. К третьему Медведчук отнес продовольственную сферу. По его словам, данные проблемы нарастают в геометрической прогрессии «в связи с ситуацией на мировых рынках».

Ранее Медведчук также предупредил, что вступление Украины в ряды НАТО лишь усугубит положение страны. По его словам, государству необходимо придерживаться нейтрального курса.