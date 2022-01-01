Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 03:55
03:54
Экономика
Граждане России смогут получать вычеты по НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы
03:37
Политика
Лукашенко: Белоруссия за годы независимости стала сильной и современной страной
03:22
Экономика
Власти увеличили уровень прожиточного минимума в Москве
02:58
Политика
Медведчук спрогнозировал дальнейшее падение экономики на Украине в 2022 году
02:43
Шоу-бизнес
«На 2022 год у нас большие надежды»: как российские звезды встречали Новый год
02:41
Экономика
Прожиточный минимум в России вырастет с 1 января 2022 года
02:21
Происшествия
Жилой дом вспыхнул в Краснодаре на улице Коммунаров
02:08
Политика
Джо Байден выразил надежду на конструктивный диалог с Россией
01:26
Экономика
Генерал-полковник Могилев предрек Украине безработицу из-за цен на газ
01:00
Общество
Новый 2022 год наступил в самом западном регионе России — Калининграде
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Медведчук спрогнозировал дальнейшее падение экономики на Украине в 2022 году

Политика
Медведчук спрогнозировал дальнейшее падение экономики на Украине в 2022 году
twitter.com  /  @medvedchukvv

Киев, 1 января. Украина в 2022 году столкнется с дальнейшим падением экономики. Соответствующий прогноз сделал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что в новом году Украина столкнется с рядом серьезных вызовов и рисков. По словам Медведчука, спад экономики государства произойдет на фоне непрофессиональной, преступной политики, а также расширения регуляторных мер. Об этом украинский депутат рассказал в интервью, опубликованном на сайте 112.ua.

«Первый (риск — Прим. ред.) — дальнейшее падение экономики за счет непрофессиональной, преступной политики и расширения регуляторных мер, которые уничтожают малый и средний бизнес», — заявил Медведчук.

Вторым риском, отметил депутат, является энергетический кризис. К третьему Медведчук отнес продовольственную сферу. По его словам, данные проблемы нарастают в геометрической прогрессии «в связи с ситуацией на мировых рынках».

Ранее Медведчук также предупредил, что вступление Украины в ряды НАТО лишь усугубит положение страны. По его словам, государству необходимо придерживаться нейтрального курса.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Медведчук спрогнозировал дальнейшее падение экономики на Украине в 2022 году
украина экономика медведчук кризис падение экономики
Комментировать