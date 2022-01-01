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Прожиточный минимум в России вырастет с 1 января 2022 года

  /   Обновлено: 01 января 2022 02:41
Экономика
Прожиточный минимум в России вырастет с 1 января 2022 года
pixabay.com

Москва, 1 января. Прожиточный минимум для граждан России повысится с 1 января 2022 года. Минимальный размер оплаты труда достигнет 12,6 тысячи рублей на душу населения.

Также на территории РФ вступают в силу новые правила по выплате пенсий и пособий. Начиная с 1 января водителям больше не нужно оформлять страховку на машину, однако это не распространяется на коммерческий транспорт.

Прожиточный минимум для трудоспособных россиян составит 13 793 рубля, для пожилых людей — 10 882 рубля. Также с начала года повысятся цены на акцизные марки. Вырастут в цене алкоголь, этиловый спирт, виноград и табачные изделия. Также подорожают и автомобили, мощность двигателей которых превышает 90 лошадиных сил.

Недавно депутаты Госдумы внесли законопроект о начислении дополнительной пенсии перед Новым годом. Автором инициативы стал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

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