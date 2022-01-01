«На 2022 год у нас большие надежды»: как российские звезды встречали Новый год

Вот и наступило 1 января 2022 года. Российские звезды активно размещают в блогах фото и видео о том, как встречали Новый год. В целом знаменитости отмечали праздник в кругу близких и родных, у многих все довольно скромно. Подробнее — в подборке ФАН.

«Заехали поздравить мамулю с праздником, потом отправились на работу. Всех с Новым годом!» — пишет в Instagram Валерия, выкладывая фотографию в кругу семьи.

Она отметила, что 2021 год был непростым, но очень интересным.

«Мне есть за что его благодарить. Прежде всего за то, что мой муж справился с тяжелой болезней, остался жив. Благодарю его за то, что он подарил нам удивительное создание — нашу первую внучку по имени Селин. Я благодарю всех своих друзей, которые были рядом с нами в трудную минуту, и всегда готовы разделить радостные моменты жизни. <…> Пусть все неприятности останутся в 2021, а на 22-й год у нас возложены большие надежды», — рассказывает Валерия в своем обращении к подписчикам.

Телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева выложила подборку фотографий с откровенным нарядом на фоне елки.

Певица Полина Гагарина, очевидно, встречала Новый год за городом. «Пока 2021 год! Ты был годом действий и открытий! Встречай нас 2022», — пишет звезда.

Певец Дима Билан был скромнее многих. Он заявил, что 21-й подарил ему уроки жизни, и пожелал, чтобы не было войны.

«С Новым годом, друзья! Здоровья! Веры в лучшее, хороших новостей и близких людей рядом! Все получится, главное всем сердцем в это верить и стараться воплощать все в реальной жизни! И спасибо 2021-му за уроки жизни! Впереди множество открытий! Я вас люблю, дорожу и верю вам! Спасибо за взаимность! А я на сцену! И главное, чтобы не было войны!», — написал Билан.

Актриса и певица Ольга Бузова заявила, что готова к 2022 году и пожелала всем «кайфовать», потому что жизнь одна.

Артист Максим Галкин опубликовал видео, где они с детьми слушали речь президента Владимира Путина. В кадр попала даже Алла Пугачева, она загадывала желание. Интересно, сбудется?

Певица Лолита, как и многие другие звезды, опубликовала видеообращение с пожеланиями.

«Я не претендую на роль снегурочки, и даже на роль снеговичка. Я просто хочу поздравить вас с Новым годом и пожелать здоровье. Больше никому ничего желать не буду», — заявила Лолита на своей странице.

Фигурист Евгений Плющенко, как и прошлом году, встретили Новый год дома с детьми. «С наступающим 2022 годом! Здоровья и счастья всем моим подписчикам! Будьте счастливы! Всех обнял!» — написал Плющенко.

В свою очередь певец Сергей Лазарев выложил свою старую фотографию, на которой ему 12 лет. Он заверил, что до сих пор верит в «хорошее и светлое в людях».

Ранее блогер Ида Галич рассказала фанатам о плохом самочувствии. Состояние телезвезды настолько тяжелое, что ей пришлось отменить празднование Нового года.