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Джо Байден выразил надежду на конструктивный диалог с Россией

  /   Обновлено: 01 января 2022 02:08
Политика
Джо Байден выразил надежду на конструктивный диалог с Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 1 января. Руководство Соединенных Штатов рассчитывает на положительные итоги и прогресс в переговорах с Россией. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Такое заявление политик сделал после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Саммит президентов прошел в формате телефонного разговора в закрытом формате.

«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», — заявил глава США.

В случае если кризис вокруг Украины обостриться, Байден пообещал ввести «серьезные» санкции против России. В частности, Соединенные Штаты намерены нарастить вооруженный контингент в Европе. Однако детали переговоров американский лидер отказался обсуждать с журналистами.

Ранее Байден заявил, что намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Общение глав государств пройдет в формате телефонного разговора.

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