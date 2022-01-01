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Генерал-полковник Могилев предрек Украине безработицу из-за цен на газ

Экономика
Генерал-полковник Могилев предрек Украине безработицу из-за цен на газ
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 января. Жителей Украины ожидает ужасное будущее из-за космической стоимости газа в государстве. Такое мнение высказал бывший министр внутренних дел страны генерал-полковник Анатолий Могилев.

Он подчеркнул, что газовый кризис спровоцировал на Украине закрытие огромного количества хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. По словам Могилева, это прямым образом отразится на росте безработицы в стране. Об этом генерал-полковник рассказал в эфире телеканала UkrLive.

«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка ... Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», — предупредил Могилев.

Вместе с этим в скором времени Украина может остаться без хлеба, молока и мяса птицы из-за высоких цен на газ. Как сообщил глава «Союза птицеводов» Сергей Карпенко, расходы страны на топливо со временем будут только расти.

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украина безработица генерал-полковник цены на газ газовый кризис
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