Новый год наступил в Москве и Петербурге

Москва, 1 января. Жители Москвы и Санкт-Петербурга встретили новый 2022 год. По традиции для них прозвучало обращение президента России Владимира Путина.

Кроме того, Новый год пришел в Севастополь, Архангельск, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Липецк, Казань, Орел и другие города. Жители этих регионов встретили праздник в 00:00 часов по московскому времени.

«Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, и смогли это сделать благодаря нашей солидарности», — сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам.

Самым последним регионом России, куда придет Новый 2022 год, станет Калининград. В самом западном городе страны праздник наступит в 01:00 по московскому времени.

Праздничные салюты в честь Нового года запустят в ночь на 1 января на 11 площадках и в 15 парках Москвы, сообщили на официальном портале мэра столицы.