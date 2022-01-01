Политолог Киреев назвал причину резкого роста спотовых цен на газ на Украине

Из-за своей агрессивной политической риторики в отношении России Украина расплачивается высокими ценами на газ и экономическими потрясениями. Об это ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

Газ на Украине

За несколько дней спотовый газ на Украине подорожал вдвое до 3300 долларов за 1000 кубов, сообщает FBM.ru.

Сейчас населению газ предлагается по фиксированной цене от 30 до 50 центов за кубометр. Однако «Нафтогаз» еще при цене менее 2 тысяч долларов намекал, что не может бесконечно компенсировать разницу между оптовыми и розничными ценами.

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При этом на Украине уже начинаются жалобы производителей, которые покупают газ по спотовым ценам. О скорой остановке производства хлеба уже заявили хлебокомбинаты Украины, а вслед за ними об этом же заявили представители «Союза молочных предприятий Украины». Причина все те же: очень большие тарифы на газ, которые делают продукцию нерентабельной, а «молочку» с повышенными ценниками наотрез отказываются брать торговые сети. Хлебопекари и молочники требуют льготных тарифов, грозя остановить производство.

Бизнес подчинен политике

Как отметил Владимир Киреев, перед нами именно тот случай, когда политика тесно связана с бизнесом и потребностями общества. Цены растут, разумеется, не только для Украины. Это общемировая тенденция, но украинский потребитель мог бы получать газ из России по льготным ценам не будь отношения между Киевом и Москвой столь критически плохими.

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«И здесь как раз бизнес оказывается серьезно подчинен политической ситуации. Можно, конечно, упрекнуть российское руководство в отсутствии гуманизма в отношении бывших сограждан на Украине. Однако финансировать фактически враждебный политический режим, заявляющий ежедневно о том, что он «ведет войну» с нашей страной — это политическое преступление уже по отношению к собственным гражданам. К сожалению, эта ситуация не имеет иного решения. Необходима полная перезагрузка отношений между нашими странами. Но она невозможная без полной политической смены системы на Украине», — заключил Владимир Киреев.

Компания «Газпром» ранее выкупила только 6% транзитных мощностей польского участка трубопровода «Ямал — Европа». Объем составил 5,2 млн кубометров.