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Президент Украины Зеленский пожелал подписчикам в Instagram отличного 2022 года

Политика
Президент Украины Зеленский пожелал подписчикам в Instagram отличного 2022 года
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 31 декабря. Новогоднее поздравление появилось на странице украинского президента Владимира Зеленского в социальной сети Instagram. Он пожелал подписчикам здоровья.

Праздничное поздравление появилось вечером 31 декабря. Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой его обнимает его супруга. Украинский президент пожелал жителям «отличного года».

«В новом, 2022-м, искренне желаем: близких – рядом, здоровье – каждому, возможностей – без границ, уверенности – каждый день, любви – в каждое сердце, добра – всем! Пусть это будет отличный год!» — написал Зеленский в социальных сетях.

Основные итоги уходящего 2021 года Владимир Зеленский подведет в новогоднем обращении. Его будут транслировать на украинских телеканалах за несколько минут до полуночи.

Пока украинцы только готовятся встретить главный праздник, жители Екатеринбурга и Челябинска уже отмечают наступивший Новый год. Граждане послушали обращение президента РФ Владимира Путина.

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зеленский новый год поздравление
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