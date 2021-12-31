Рубль обречен на силу: что ждет отечественную валюту в 2022 году

Рубль обновил месячные минимумы в последний торговый день 2021 года. Доллар дошел до значений выше 75 рублей, евро превысил 85, следует из данных Мосбиржи.

Как отметил ФАН экономист, директор по внешним связам BitRiver Андрей Лобода, российская экономика и рубль умеренно позитивно завершили прошедший год. Россия среди развивающихся рынков продемонстрировала выдающиеся результаты в устойчивости валюты и привлекательном продолжающемся уже третий год капитализации рынка. Бразилия, Турция, Индия и многие другие страны на фоне пандемийных последствий испытывали намного больше шоков и провалов, нежели Россия.

«Уходящий год стал триумфальным для нефти и возвел до небес газ — ключевые сырьевые кормильцы России явно не будут дешеветь и в наступившем году. Рост цен на нефть стал вообще рекордным за 12 лет. До конца марта 2022 года нефть марки Brent с высокой вероятностью останется в диапазоне 69-79 долларов за баррель. Уже в течение первого полугодия нового года нефть в диапазоне 90-100 долларов может стать устоявшейся реальностью. Чтобы не происходило на мировом рынке, России и рублю ничего не угрожает, если котировки нефти будут выше 60 долларов», — пояснил Андрей Лобода.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он заметил, что ВВП России, по официальным данным, в ушедшем году вырастет на 4,5%. Это относительно скромный рост и на фоне невысокой производительности труда в России нужны смелые и не шоковые перемены. Очень важно усиливать фактор успеха малого и среднего бизнеса, развитие сельского хозяйства, транспорта и логистики, и, конечно, отраслей с высокой добавленной стоимостью.

«Среди них нужно внимательно присмотреться к невероятно высоким возможностям зеленой цифровой электроэнергетики, которую логично применять в российских дата-центрах для энергоемких и блокчейн вычислений, создания финансовых инструментов и продуктов российского происхождения. В этом случае, ценность рубля взлетит до небес, российская валюта будет обречена на силу, мировой успех и высокую привлекательность для частных инвесторов», — добавил Андрей Лобода.

По его мнению, в наступившем году прекратится и цикл повышения ключевой ставки Банка России, к концу осени мы можем увидеть этот важный показатель на отметке 10%. Этот уровень кажется и сегодня вполне справедливым. И при более ястребиной риторике ЦБ она бы эффективнее помогала нивелировать информационные выпады наших западных «друзей», рекордную инфляцию в США и ЕС, появление штамма «Омикрон» коронавируса и агрессивные планы ФРС США.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что с 1 января к 31 декабря 2021 года доллар подорожал с 73,87 руб. до 74,29 руб.31 декабря. За этот же период евро подешевел с 90,79 руб. до 84,07 руб. Евро вообще можно назвать мировым неудачников года, потерявшего почти 8% своей стоимости к доллару. У рубля есть все основания возобновить рост в наступившем году, хотя еще в середине января мы можем увидеть доллар и по 76 рублей.

«Не стоит забывать, что сильный и успешный рубль — это залог роста доверия россиян к власти и успеха евразийской интеграции. При реализации умеренно позитивного сценария на фоне очередного рекордного профицитного бюджета доллар в 2022 году уступит свои позиции к рублю к отметкам 67-68 руб. На фоне турбулентности и неоднородного восстановления мировой экономики проблемы в еврозоне будут только нарастать, рекомендую инвесторам пересмотреть свой портфель, сократив в нем в два раза долю евро. Фанатикам доллара рекомендую нажать на тормоза в горизонте реализации среднесрочных инвестиционных стратегий», — рассказал Андрей Лобода.

«Газпром нефть» по итогам года ожидает рекордную чистую прибыль. Налоговые отчисления в российский бюджет достигнут около 1 трлн рублей. По итогам января — сентября 2021 года компания получила прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в размере 357 млрд рублей.