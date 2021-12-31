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Следователи Адыгеи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 22:46
Происшествия
Следователи Адыгеи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП
Федеральное агентство новостей

Майкоп, 31 декабря. Смертельная авария произошла в Адыгее 31 декабря. В результате столкновения трех автомобилей погибли два человека, сообщили в региональном СКР.

ДТП зафиксировали около 8:20 на участке дороги Майкоп — Усть-Лабинск — Кропоткин — Бжедугхабль — Адыгейск. На дороге столкнулись Lada Priora и ВАЗ-21093. По данным следствия, Lada позже врезалась в ГАЗ-2752.

На месте происшествия умерли семилетняя девочка и 22-летняя женщина. Остальных пострадавших доставили в ГБУЗ «Адыгейская межрайонная больница». Врачи боролись за жизнь 22-летнего мужчины и 25-летней женщины. Но от полученных травм они скончались. Уточняется, что все погибшие ехали в Lada. Водитель находится в тяжелом состоянии.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия по уголовному делу назначены ряд экспертиз, в том числе судебно-автотехническая. В отношении водителей автомобилей проведено медицинское освидетельствование на предмет установления наличия либо отсутствия алкогольного опьянения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Еще одна смертельная авария произошла под Саратовом. В результате столкновения двух иномарок погибли мужчина и женщина. Еще два человека доставлены в больницу с травмами.

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