Бамако, 31 декабря. Подразделения специального назначения Вооруженных сил Мали (FAMa) провели успешную операцию по ликвидации террористов в провинции Мопти. Об этом сообщило командование сил обороны и безопасности.

Военнослужащие зачистили две деревни на юге республики — Яро-Бомбо и Сине-Канда. В ходе боев спецназ уничтожил более 20 членов радикальной группировки «Ансар уль-Ислам», которую связывают с запрещенной на территории РФ террористической организацией ИГ1. Среди силовиков потерь нет.

Les #FAMA ont neutralisé plus de vingtaine d’éléments armés dans la région de Mopti, villages Yaro-Bombo et Sine-Kanda. D’après les sources, ce sont les éléments du groupe armé Ansarul Islam. pic.twitter.com/hn9VGY0nZY — Zikiri Diallo (@zikiri_diallo) December 31, 2021

Указанное бандформирование действует не только в провинции Мопти, но и в граничащей с ней Буркина-Фасо. Боевики распространили влияние на весь Сахаро-Сахельский регион. Контингент французской военной операции «Бархан» не изменил ситуацию в лучшую сторону. При европейских солдатах террористы даже расширили сферу влияния.

Летом Париж заявил о сокращении присутствия национального контингента на территории Мали и ряда других государств. Таким образом Елисейский дворец пытался вывести руководство стран континента на более активное сотрудничество, но прогадал.

Все больше государств Африки отворачиваются от бывшей метрополии и начинают выстраивать суверенную политику: успешное проведение операции спецназом FAMa в провинции Мопти — отличное тому подтверждение.

Помимо этого, власти в Бамако развернулись в сторону России, наладив плодотворное взаимодействие по линии военно-технического сотрудничества. Москва уже передала республике четыре вертолета для борьбы с радикалами, а также вооружение и боеприпасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.