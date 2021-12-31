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Малийский спецназ уничтожил более 20 боевиков на юге страны

Весь мир
Малийский спецназ уничтожил более 20 боевиков на юге страны
Global Look Press  /  Nicolas Remene / Nicolas Maeterlinck

Бамако, 31 декабря. Подразделения специального назначения Вооруженных сил Мали (FAMa) провели успешную операцию по ликвидации террористов в провинции Мопти. Об этом сообщило командование сил обороны и безопасности.

Военнослужащие зачистили две деревни на юге республики — Яро-Бомбо и Сине-Канда. В ходе боев спецназ уничтожил более 20 членов радикальной группировки «Ансар уль-Ислам», которую связывают с запрещенной на территории РФ террористической организацией ИГ1. Среди силовиков потерь нет.

Указанное бандформирование действует не только в провинции Мопти, но и в граничащей с ней Буркина-Фасо. Боевики распространили влияние на весь Сахаро-Сахельский регион. Контингент французской военной операции «Бархан» не изменил ситуацию в лучшую сторону. При европейских солдатах террористы даже расширили сферу влияния.

Летом Париж заявил о сокращении присутствия национального контингента на территории Мали и ряда других государств. Таким образом Елисейский дворец пытался вывести руководство стран континента на более активное сотрудничество, но прогадал.

Малийский спецназ уничтожил более 20 боевиков на юге страны

Все больше государств Африки отворачиваются от бывшей метрополии и начинают выстраивать суверенную политику: успешное проведение операции спецназом FAMa в провинции Мопти — отличное тому подтверждение.

Помимо этого, власти в Бамако развернулись в сторону России, наладив плодотворное взаимодействие по линии военно-технического сотрудничества. Москва уже передала республике четыре вертолета для борьбы с радикалами, а также вооружение и боеприпасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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