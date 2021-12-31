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Американская военная база в сирийской Дейр-эз-Зор подверглась ракетной бомбардировке

Происшествия
Американская военная база в сирийской Дейр-эз-Зор подверглась ракетной бомбардировке
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Дамаск, 31 декабря. Четыре ракеты калибра 107 мм разорвались на территории американской военной базы в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Соответствующую информацию привели в местных СМИ.

Ни одна из стран или террористических группировок пока не брала на себя ответственность за ракетный обстрел. Информации о пострадавших и полученном уроне американской стороной не приводилось.

Известно также, что во время обстрела «две ракеты не удалось запустить». Все обстоятельства и детали атаки выясняются.

Неделей ранее протурецкие силы атаковали позиции курдов на севере Сирии. По имеющимся данным, жертв среди мирного населения удалось избежать.

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