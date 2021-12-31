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Екатеринбург и Челябинск под бой курантов встретили новый 2022 год

Общество
Екатеринбург и Челябинск под бой курантов встретили новый 2022 год
Кенозерский национальный парк  /  Дмитрий Бастет

Екатеринбург, 31 декабря. Жители Екатеринбурга и Челябинска встретили новый 2022 год, выпили шампанского и послушали поздравление президента России Владимира Путина.

Также праздничное застолье началось в Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Нефтекамске и Нижневартовске. В 22:00 по московскому времени новый год также начался для жителей Перми, Салехарда, Сургута и Уфы.

Через час к празднованию Нового года присоединятся в Астрахани, Ижевске, Самаре, Саратове и Тольятти. В этих регионах 2022 год наступит в 23:00 по московскому времени. В полночь куранты пробьют для Москвы, Санкт-Петербурга, Центральной России и Юга.

Последними в России Новый год встретят жители Калининграда. Это самый западный регион страны. Калининградцы поднимут бокалы в 1:00 по московскому времени.

Российский лидер Владимир Путин встретит новый 2022-й год в окружении родных и близких людей. Он пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать поздравление главы государства.

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новый год праздник
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