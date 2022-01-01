Астролог Кройцер рассказала, какой знак зодиака найдет любовь в 2022 году

Астролог Светлана Кройцер рассказала ФАН, что сулят звезды в любви разным знакам зодиака в наступающем году тигра.

Овен

Те отношения, которые вас на данный момент времени не устраивают по каким-то причинам, летом следующего года благополучно завершатся. Если вы в поиске своей второй половинки — самые яркие знакомства могут быть за границей. Если вы уже в отношениях, то самое лучшее время для организации второго медового месяца.

Телец

Помощь и всяческая поддержка со стороны близких и друзей. Если в данное время в уже имеющихся отношениях у вас застой, то с апреля месяца следующего года ваши отношения перейдут на другой уровень — они заиграют новыми чувствами, намного более высокими, нежными, глубокими.

Если вы находитесь в поиске, то присмотритесь к новым знакомствам, может среди них вы и найдете вторую половинку?

Близнецы

Если вы ищете партнера, в следующем году будут только случайные знакомства, ничего существенного и конкретного. Если вы уже состоите в браке, то могут быть напряженные отношения с родственниками мужа или жены.

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У кого только что появились отношения, которые могут стать долгосрочными, стоит присмотреться к родственникам вашего партнера, чтобы в будущем не было проблем.

Рак

В уже состоявшихся отношениях у раков будет несколько сложный год. В одно время у вас с партнером теплые и нежные отношения, в другое — вы вдруг начинаете друг друга ненавидеть. Будут моменты, когда появится желание пожить раздельно.

Для поиска своего избранника или избранницы не лучшее время.

Лев

Отношения с родственниками сложные, особенно с пожилыми — недопонимание, конфликты. В браке также, возможны болезненные расставания. Построение новых долгосрочных отношений пока лучше отложить.

Дева

Отношения с партнером в следующем году в основном будут строиться в финансовом ключе, то есть финансы в браке играют главную роль. Возможно заключение брака по расчету или фиктивный брак, заключение брачного договора.

из личного архива Светланы Кройцер /

Весы

Заключение брака официально. Рождение ребенка. Хорошие отношения с родственниками мужа или жены. Для тех, кто в поиске, отличное время для знакомства с долгосрочной перспективой.

Скорпион

Поддержка и помощь от близких людей, общение и встречи с родственниками. Но напряженные отношения будут со своим брачным партнером и его родственниками. Поиск второй половинки будет затруднителен.

Стрелец

Для тех, кто ищет: есть реальная возможность встретить настоящую любовь — не пропустите! Знакомство и отношения с необыкновенным человеком, имеющим особенные таланты или определенные способности в эзотерике.

Те стрельцы, которые уже состоят в браке — для вас появится шанс обновить ваши чувства в союзе. Обязательно посетите необычные места вместе со своей второй половинкой, и тогда ваши отношения станут еще лучше, романтичнее, нежнее.

Козерог

Козероги настолько будут поглощены построением своей карьеры, работой и повседневными заботами, что отношения на личном фронте отойдут на второй план. У козерогов, кто уже состоит в браке, отношения с партнерами будут напряженными.

Водолей

Отношения со своим партнером натянутые просто потому, что нет времени для общения друг с другом. Если хотите улучшить ваши отношения, то обязательно выделите время для культурно-развлекательных мероприятий.

Для тех водолеев, кто в поиске, следующий год — не лучшее время для построения долгосрочных отношений.

Рыбы

В этой сфере также будет все прекрасно: заключение официального брака, рождение детей, свадебное путешествие. Для тех, кто ищет вторую половинку — обязательно ее найдете.