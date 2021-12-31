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Байден планирует созвониться с Зеленским 2 января
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Байден планирует созвониться с Зеленским 2 января

Политика
Байден планирует созвониться с Зеленским 2 января
Pr Scr youtube.com

Вашингтон, 31 декабря. Президент США Джо Байден намерен провести телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Беседа должна пройти 2 января, сообщили в Белом доме.

Согласно планам Джо Байдена, он хочет подтвердить поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того он намерен обсудить «наращивание военного присутствия» России на востоке страны.

«Обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе», — отметил представитель Белого дома.

Президент США Джо Байден ранее провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа длилась 50 минут. Стороны обсудили темы, которые были затронуты во время последней видеоконференции. Внимание было уделено вопросам гарантий безопасности. Переговоры проходили по инициативе Кремля.

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