Байден планирует созвониться с Зеленским 2 января

Вашингтон, 31 декабря. Президент США Джо Байден намерен провести телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Беседа должна пройти 2 января, сообщили в Белом доме.

Согласно планам Джо Байдена, он хочет подтвердить поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того он намерен обсудить «наращивание военного присутствия» России на востоке страны.

«Обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе», — отметил представитель Белого дома.

Президент США Джо Байден ранее провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа длилась 50 минут. Стороны обсудили темы, которые были затронуты во время последней видеоконференции. Внимание было уделено вопросам гарантий безопасности. Переговоры проходили по инициативе Кремля.