Анна Шаплыкова и Григорий Лепс пополнили список распавшихся в 2021 году пар

Москва, 31 декабря. Трудности 2021 года смогли пережить далеко не все звездные пары. Певец Григорий Лепс и мать его троих детей Анна Шаплыкова развелись в конце декабря.

Уходящий год в шоу-бизнесе начался с расставания знаменитой пары и закончился не менее громким разводом. В январе 2021 года певица Ольга Бузова сообщила, что они с блогером Давой поставили точку в отношениях. Точную причину исполнительница называть не стала, но спустя время заявила, что якобы экс-возлюбленный ее унижал. А в конце года стало известно, что жена Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод.

Исполнитель хита «Водка рюмки на столе» никак не стал комментировать драму в личной жизни. По словам официального представителя Шаплыковой, пара решила расстаться по обоюдному согласию. Вопрос раздела имущества они также решили мирным путем и договорились продолжать вместе воспитывать троих детей.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что брак Григория Лепса был обречен с самого начала. По ее словам, Анна Шаплыкова изначально пренебрегала звездным супругом и была уверена, что в конечном итоге он никуда не денется.