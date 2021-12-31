Ксения Собчак в компании бывшего мужа Максима Виторгана появилась на дне рождения свекра

Москва, 31 декабря. Народный артист России Эммануил Виторган опубликовал в Сети несколько фотографий с празднования 82-летия. На одном из кадров засветилась его бывшая невестка Ксения Собчак.

Актер Эммануил Виторган отметил очередной день рождения 27 декабря. Судя по опубликованным в Сети кадрам, поздравить его пришли родственники и друзья. Сын Максим Виторган пришел на праздник отца с экс-женой Ксенией Собчак и их общим ребенком Платоном. Ксения Собчак сидела за столом, а ее первый муж стоял рядом. Кадр есть в галерее на странице именинника.

«Дорогие мои родные и близкие друзья, благодарю за праздник, за поздравления! Обнимаю, ваш!» — прокомментировал публикацию народный артист России.

Пользователи неоднозначно отреагировали на снимок. Некоторые из них предположили, что Собчак решила бросить режиссера Константина Богомолова и вернуться к актеру. Другие заявили, что блогерша не могла проигнорировать праздник, так как поддерживает отношения с бывшей семьей ради Платона, который общается со знаменитым дедушкой.

В конце ноября Ксения Собчак привлекла к себе внимание образом певицы Аллы Пугачевой. Она разместила фото с гривой в новостной ленте популярной соцсети.