Ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа первым получил комплексы С-350

Ростов-на-Дону, 31 декабря. Зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь» поступили на вооружение зенитного ракетного полка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Об том сообщил командующий армией генерал-лейтенант Николай Гостев.

По его словам, соединение ЮВО первым в России получило этот комплекс: расчеты уже заступили на боевое дежурство.

«В настоящее время проходит перевооружение одного из зенитных ракетных полков объединения на новейший комплекс ПВО. Что позволит в разы повысить эффективность отражения ударов воздушного противника по важнейшим охраняемым объектам Южного военного округа», — указал Гостев.

Военачальник также отметил, что С-350 является более «гибким» комплексом, который может поражать как крылатые ракеты и беспилотники, так и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и стратегической авиации.

Ранее Гостев сообщил, что в 2022 году в Южном военном округе продолжатся работы по модернизации аэродромной инфраструктуры, которые были начаты в текущем году.