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Honda объявила дату прекращения продаж автомобилей в России

Экономика
Honda объявила дату прекращения продаж автомобилей в России
honda.ru  /  Honda Motor

Москва, 31 декабря. Японская марка автомобилей Honda готовится представить последнюю модель для российского рынка, после чего покинет его, сообщает портал CAR.RU.

Компания намерена презентовать обновленный кроссовер Honda CR-V в следующем марте, а затем закрыть свои дилерские центры в РФ.

Представители бренда заявили, что решение вызвано недостаточным объемом продаж. Honda не планирует локализовывать сборку машин в России и не видит других путей сокращения издержек. Единственным торговым представительством останется отдел, занимающийся продажей мотоциклов.

Представленный в США в 2018 году кроссовер Honda Passport минувшей осенью получил новую рестайлинговую версию.

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Все новости / Экономика / Honda объявила дату прекращения продаж автомобилей в России
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