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Южный Судан поставляет оружие боевикам ЦАР в обмен на золото и алмазы

Весь мир
Южный Судан поставляет оружие боевикам ЦАР в обмен на золото и алмазы
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Банги, 31 декабря. Главарь бандформирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC), ныне начальник штаба конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) Али Дарасса вооружал боевиков, проводя закупки в Южном Судане. Об этом сообщило издание Bé-Afrika Sango со ссылкой на источники в военной разведке ЦАР.

«Средства ведения войны поставлялись с территории соседнего государства, которое появилось совсем недавно, в 2000-е годы при непосредственном участии стран Запада. За полученное оружие Али Дарасса расплачивался необработанным золотом и алмазами, незаконно добытыми и вывезенными с территории Центральноафриканской Республики. Эту информацию военной разведке передали боевики, которые решили сложить оружие и прекратить нападения на жителей ЦАР», — отмечают журналисты.

По данным сотрудников Bé-Afrika Sango, радикалы дезертировали, так как в рядах CPC и UPC наметились серьезные упаднические настроения на фоне постоянных успехов национальной армии (FACA), бойцы которой проходят обучение у отечественных специалистов, их западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

«Боевики понимают, что им лучше прекратить сопротивление и не попадаться в боях регулярным частям, обученным российскими инструкторами. Уровень подготовки военнослужащих заметно вырос за последние годы, к тому же в ЦАР остается все меньше территорий, где могут безопасно скрываться бандформирования», — продолжают журналисты.

Бывшие члены радикальных группировок утверждают, что согласны следовать намеченным президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадера курсом на полное установление мира и стабильности.

Ранее стало известно, что ООН создает лишь видимость борьбы с Али Дарассой.

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африка оружие судан цар али дарасса
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