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Генерал-лейтенант Гостев: в 2022 году будет отремонтировано несколько аэродромов в ЮВО

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 20:46
Армия
Генерал-лейтенант Гостев: в 2022 году будет отремонтировано несколько аэродромов в ЮВО
Федеральное агентство новостей

Ростов-на-Дону, 31 декабря. Масштабные работы по модернизации аэродромной инфраструктуры Южного военного округа проходили в течение всего года и будут продолжены в 2022 году. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Николай Гостев.

В 2021 году было отремонтировано около 57 тысяч квадратных метров искусственного аэродромного покрытия в Ростовской области и в Ставропольском крае, заявил генерал-лейтенант Николай Гостев в интервью изданию «Военный вестник Юга России».

«На 2022 год спланирован ремонт еще 42 тысяч квадратных метров искусственного покрытия на аэродромах Миллерово, Мариновка, Приморско-Ахтарск, Крымск. Нам предстоит уложить более 3500 ПАГ (плиты аэродромные гладкие — Прим. ред.)», — рассказал Гостев.

Ранее он отметил существенный рост показателей укомплектованности 4-й армии ВВС и ПВО новейшей и глубоко модернизированной боевой техникой, в том числе современными боевыми самолетами и вертолетами, а также ЗРК С-350 «Витязь».

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пво юво аэродромы гостев
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