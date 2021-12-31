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ЦАР и Ливия обсудили развитие двусторонних отношений

Весь мир
ЦАР и Ливия обсудили развитие двусторонних отношений
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 31 декабря. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял делегацию из Ливии и заявил о необходимости расширения сотрудничества между государствами. Об этом сообщило издание Bé-Afrika Sango.

Как стало известно, в столицу Центральноафриканской Республики прибыл заместитель председателя Президентского совета Ливии Абдалла аль-Лафи и его помощники. Встреча состоялась в зале Совета министров Дворца возрождения.

«Делегацию высокопоставленных гостей в аэропорту Банги встречал премьер-министр Анри-Мари Дондра. Его также сопровождали руководитель внешнеполитического ведомства, мэр столицы и некоторые члены правительства.

Позже состоялись переговоры сторон, во время которых глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил о необходимости расширения двустороннего сотрудничества и пригласил в республику ливийских инвесторов», — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что руководитель Центральной Африки продолжает расширять взаимодействие с дружественными государствами. Так, в середине декабря вице-президент ОАЭ Мухаммад бин Рашид аль-Мактум подтвердил Туадера нацеленность на расширение двусторонних отношений в разных сферах.

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