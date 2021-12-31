Армия ЦАР отбила нападение боевиков на северо-западе республики

Банги, 31 декабря. Лейтенант спецподразделения армии ЦАР (FACA) погиб в противостоянии с боевиками конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) возле населенного пункта Буки в префектуре Уам. Об этом сообщает издание Ndjoni Sango.

Как рассказали в штабе национальных сил обороны, ночью небольшая группа радикалов атаковала позиции военных, в результате чего завязался продолжительный бой.

«Почувствовав преимущество в силе, члены бандформирования отступили. Однако в ходе инцидента героически погиб лейтенант национальной армии. Он отдал жизнь за свободу и безопасность родины, за то, чтобы народ Центральноафриканской Республики мог жить в мире. Сердце молодого солдата остановилось при исполнении воинского долга, хотя он, как и все мы, хотел иметь семью, растить детей. Мы должны помнить тех, кто не вернулся с поля боя. А все преступники и их главари должны быть наказаны», — на условиях анонимности рассказал его сослуживец.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Недавно около 15 боевиков конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» добровольно сдались национальной армии в префектуре Нана-Мамбере.

Ранее министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро заявил, что правоохранительные органы Центральноафриканской Республики обеспечат безопасность на грядущих новогодних праздниках.