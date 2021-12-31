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Минобороны РФ сообщило о разработке новых командно-измерительных систем для ВКС

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 20:34
Армия
Минобороны РФ сообщило о разработке новых командно-измерительных систем для ВКС
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 декабря. Специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) им. Г. С. Титова ведут разработку командно-измерительных систем нового поколения для Воздушно-космических сил РФ.

Такие данные приводятся в сообщении Министерства обороны РФ, которое было опубликовано 31 декабря. В заявлении указывается, что модернизированные средства дадут возможность перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами.

«В настоящее время ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ им. Г. С. Титова», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что войска ВКС РФ до конца 2021 года получат три дивизионных комплекта зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С».

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