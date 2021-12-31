Депутат Затулин заявил об уменьшении риска военного столкновения России с США

Москва, 31 декабря. Угроза вооруженной конфронтации между Россией и США поэтапно снижается, заявил депутат Государственной думы Константин Затулин.

Проведение 30 декабря телефонных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом способствовало снижению напряженности в российско-американских отношениях. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью РИА Новости.

«Трудно ожидать, что все желаемое осуществится, но, во всяком случае, совершенно точно угроза военного столкновения уходит постепенно вместе с этим годом», — подчеркнул российский законодатель.

Ранее директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина рассказала о важности предновогоднего общения Путина и Байдена для глобальной стабильности и безопасности.