Правительство Украины вынуждено ввести предельные надбавки на поставки газа

Киев, 31 декабря. Власти Украины ввели предельные надбавки на поставки газа, следует из постановления кабинета министров.

Ограничения распространяются даже на то голубое топливо, которое добыто на территории государства. Изменения уже почувствовали на себе некоторые производители продовольственных продуктов: муки, хлеба, подсолнечного масла. Для них предельная надбавка составила 24%.

Предполагается, что эти меры будут действовать не дольше, чем до 30 апреля 2022 года. При этом некоторые компании уже назвали свои производства нерентабельными по причине высоких цен на энергоносители. Их взлет спровоцировало повышение стоимости газа на европейских рынках.

Министерство экономики Украины ранее заявило, что стоимость импортного газа за год поднялась в четыре раза за год.